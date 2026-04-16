Color y tradición llenan Nogales con desfile de candidatas

Una celebración continua de la integridad de las mujeres del norte de Sonora, se pudo constatar en el evento de manifestación y presentación de las candidatas a Reinas de las Fiestas de las Flores, quienes portarán el cetro y la tradición de toda una frontera, la cual inició desde 1942 y este 2026 podrá revivir en sus participantes y la sociedad nogalense.
Poco después de las 18:00 horas, la avenida Álvaro Obregón, se llenó de color, música y los gritos en apoyo de los diferentes distintivos y las 14 candidatas, quienes recorrieron a bordo de vehículos, a pie y a caballo, los metros entre la esquina de la calle Campillo y Obregón, hasta la plaza Miguel Hidalgo.
Durante su procesión las representantes de institutos educativos, organismos camarales y clubes sociales, saludaron a los que se dieron cita en el primer cuadro y repartieron dulces a los pequeños en el público, mientras sonaban a todo lo que da sus nombres, colores y piezas musicales que alimentaron la algarabía de la colorida manifestación.
Al llegar a la céntrica plaza, los contingentes rodearon la concha acústica que sirve como recinto principal, en donde se montó, con el apoyo de diferentes dependencias del Ayuntamiento un escenario lleno de luces, pantallas gigantes y bocinas, que hicieron que los nombres de las jovencitas llegarán hasta el muro fronterizo y de vuelta, por el festejo de los asistentes.
Una a una se presentaron ante su público Briana López Acosta distintivo olivo, representante de Canaco, Ana Laura Rojo, distinguida por el color vino, Leslie Balderas Montes, del color rojo y representante COBACH, Alexa Fernanda Flores, con el azul, Jamel Rocío Angulo de la UTN y en listón indigo, Kelly Sherlyn Arias, color dorado de la Preparatoria Municipal, Emmanuel Jossafat Zagaste, de la comunidad LGBTQ+, Ángela Lara García, color naranja, Ximena Miranda Morales, color rosa, Nereida Barrera, color blanco de UNISON, Naomi Nataly González, color verde de UTN, Fernanda Aranda, embajadora binacional de la Nogales High School, con el color café, asi como Keila Esther Contreras, color rosa pastel, reina honoraria de la discapacidad y Marisela Ochoa Ruiz, color coral, reina honoraria de la edad de oro.
En su turno en el micrófono, explicaron lo importante de su vestido, ya que se presentaron con trajes típicos no solo de Sonora, sino de también zonas características de la cultura mexicana, además de que hicieron públicas sus aspiraciones a llevarse la corona durante el evento oficial, que se llevará a cabo el próximo viernes 24 de abril en punto de las 20:30 horas, en donde el porte, la sonrisa y el apoyo del público determinará quien deberá ser llamada Reina de las Fiestas de las Flores, en este 2026.