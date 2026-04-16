Detienen a hombre por ataque con arma blanca en gasolinera de Cibuta

Elementos de la Policía Municipal de Nogales detuvieron a un hombre de 54 años la noche del 15 de abril, tras ser señalado de lesionar con un arma punzocortante a un trabajador de la gasolinera 5 de mayo, en el poblado Cibuta, Sonora.
Estos hechos ocurrieron a las 20:08 horas, cuando agentes fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 sobre una persona lesionada con arma blanca en dicha gasolinera. Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con Martín, quien tenía retenido a José A. "N", de 54 años, a quien entregó a los policías.
De acuerdo con el reporte, José A. "N" molestaba a los trabajadores del establecimiento con palabras altisonantes. Hernán, de 37 años y compañero de Martín, se acercó para cuestionarlo sobre su comportamiento. En ese momento el agresor sacó un cuchillo de entre sus ropas y lo atacó, causándole una herida en un dedo.
Al ser asegurado, José A. "N" se quejaba de dolor en cabeza y tórax, por lo que fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar, donde fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico y golpe contuso en tórax, lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida.
El caso y la situación del detenido fueron notificados al Centro de Atención Temprana con detenido para dar seguimiento legal.