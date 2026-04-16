Detienen a hombre por ataque con arma blanca en gasolinera de Cibuta

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El sujeto lesionó a un trabajador y fue retenido antes de ser entregado a la policía

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/04/2026 04:36 PM.
En Nogales y editada el 16/04/2026 04:38 PM.