Impulsan infraestructura verde para enfrentar sequía e inundaciones en Nogales

Con la intención de regresar la naturaleza a la ciudad, el Colegio de la Frontera Norte en su unidad Nogales ha aplicado en los últimos 5 años el programa “Infraestructura Verde para Ambos Nogales”. De acuerdo con Hilda García Pérez, directora de esta institución, dicho programa busca enfrentar el serio problema de escasez hídrica e inundaciones graves en nuestra ciudad.
Este proyecto, que integra a instituciones académicas de Sonora y Arizona, busca promover la resiliencia ambiental mediante la construcción de jardines de lluvia y cosechadores de agua en las escuelas, parroquias y albergues, ya que la estrategia no solo mitiga el riesgo de inundaciones al retener miles de litros de agua que antes terminaban en las calles, sino que busca educar a la comunidad sobre el aprovechamiento del recurso hídrico a través de instalaciones escolares.
Este proyecto (...) empezó ya hace más de cinco años; o sea, desde el 2020, con una primera intervención que se llevó a cabo en la Escuela Secundaria General Número 3, Humberto Campos Varela, donde construimos un jardín de lluvia que tiene la capacidad de retener más de 25 mil litros de agua de lluvia, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 23 pipas. Entonces, imagínate cuando tú intervienes en una escuela donde a través de un jardín eres capaz de retener lluvia en la escuela, que se produce en los techos o en las banquetas en lugar de que escurra por las calles de Nogales. Estamos disminuyendo la cantidad de agua o de escorrentías que nosotros vivimos en la ciudad, mencionó García.
Gracias al impacto comunitario, la Universidad de Arizona otorgará al proyecto el prestigiado premio Drachman de Impacto Ambiental, lo que destaca la resiliencia y el compromiso de las escuelas fronterizas, mismo que será entregado formalmente el próximo 30 de abril en una ceremonia que celebrará la colaboración transfronteriza y el voluntariado.
Sabemos que las inundaciones tienen como consecuencias, bueno, pérdida de recursos materiales, pero también recursos… pérdidas humanas. Entonces, lo que queremos es que esto se elimine. Queremos también atender los problemas de salud, porque sabemos que con las inundaciones siempre vienen derramas de aguas negras y eso tiene implicaciones muy directamente en la población, indicó.