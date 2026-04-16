Incendio consume vivienda en la colonia Colosio

Una humilde vivienda construida con madera y láminas ubicada en la colonia Luis Donaldo Colosio fue destruida por el fuego, durante un sorpresivo incendio registrado en horas de la mañana.
Fue alrededor de las 09:20 horas, elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 sobre un incendio en la calle Guasontecos del sector señalado donde una vivienda estaba siendo destruida por el fuego.
Al llegar al sitio, los agentes observaron que una vivienda construida con madera y láminas se encontraba envuelta en llamas. Minutos después arribaron al lugar efectivos del cuerpo de bomberos de Nogales, quienes iniciaron de inmediato las labores para sofocar el fuego.
Un vecino del lugar informó a las autoridades que ese mismo día la propietaria del inmueble había salido con sus pertenencias, sin que se conocieran más datos sobre su identidad. Finalmente, tras controlar el siniestro, las autoridades confirmaron que la vivienda sufrió pérdidas totales.
Este hecho resalta la importancia de la pronta coordinación entre cuerpos de seguridad y emergencia, quienes lograron evitar que el fuego se propagara a otras casas del sector. Aunque no se registraron personas lesionadas, el incidente deja en evidencia la vulnerabilidad de las viviendas construidas con materiales ligeros frente a este tipo de emergencias.