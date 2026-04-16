Invitan a ciudadanos a adoptar plantas del Vivero Municipal

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El programa busca fomentar la reforestación y el cuidado del medio ambiente en Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/04/2026 11:39 AM.
En Nogales y editada el 16/04/2026 11:42 AM.