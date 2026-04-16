Invitan a ciudadanos a adoptar plantas del Vivero Municipal

Con el propósito de fortalecer la reforestación y fomentar el cuidado del medio ambiente, la Dirección de Imagen Urbana invita a la ciudadanía a acudir al Vivero Municipal para adoptar, sin costo alguno, diversas especies vegetales, como parte de una estrategia que busca involucrar a las y los nogalenses en el embellecimiento de sus hogares y espacios públicos.
El director de Imagen Urbana, Ramón Zambrano Hernández, informó que este programa permite a cada persona llevarse hasta dos plantas, siempre y cuando presente una identificación oficial vigente y proporcione información sobre el sitio donde serán plantadas, con el fin de dar seguimiento a su cuidado y desarrollo.
Queremos que la ciudadanía se sume al esfuerzo de reforestar Nogales, pero también que lo haga con responsabilidad, asegurando que cada planta tenga un espacio adecuado para crecer y recibir mantenimiento, expresó Ramón Zambrano Hernández.
Estamos impulsando principalmente plantas regionales, porque nos ayudan a cuidar el agua y a promover una cultura más consciente del entorno. Se trata de contribuir al medio ambiente sin descuidar la necesidad de hacer un uso responsable del agua para el consumo doméstico, señaló.
Finalmente, Ramón Zambrano Hernández exhortó a la comunidad a trabajar en equipo con el Gobierno Municipal, ya sea mediante la adopción de plantas para sus domicilios o participando en el cuidado de áreas verdes en sus colonias, a fin de seguir construyendo un Nogales más verde, ordenado y sustentable.