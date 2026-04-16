Invitan a contar la historia de Nogales a través del cine

Plasmar para la posteridad todo aquello que refleja lo que somos como ciudad —nuestra historia, identidad y memoria— es el principal objetivo de la convocatoria abierta a participar en el concurso municipal de cinematografía e historia que lleva por nombre “Memoria Viva”, el cual forma parte del programa de Estímulos Municipales a la Cultura y las Artes (EMCA), a través del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (IMFOCULTA).
En conferencia de prensa, el director del IMFOCULTA, Nadir Altair del Cid, junto a la maestra de cinematografía, Fernanda López; el director del Archivo Municipal, Jonathan Verdugo, y el encargado de planeación del IMFOCULTA, Esteban Hernández, anunciaron que este esfuerzo por la promoción creativa inició el miércoles 15 de abril y cierra el 15 de noviembre, dando tiempo a los interesados para presentar un trabajo con la calidad necesaria y elaborado a conciencia, que refleje un pasaje histórico poco conocido de la rica historia de nuestra frontera.
Este día pues nos reúne esta convocatoria que refleja lo que somos como ciudad, historia, identidad y memoria. Desde el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes nos llena de orgullo presentar la segunda edición del concurso municipal de cinematografía e historia llamado ‘Memoria Viva’, convocatoria de cine documental. Una iniciativa que invita a mirar nuestro pasado para entender mejor nuestro presente y proyectar nuestro futuro, manifestó Del Cid.
La convocatoria ahora va a ser abierta, no va a ser dirigida solamente a la juventud. En lo que tiene que ver en temas de historia es muy similar a la convocatoria anterior, a la primera edición. Se busca que se utilicen fuentes documentales del Archivo Histórico, fuentes secundarias también, pero también otro tipo de fuentes como la memoria oral, entre otras. También buscamos, como en la convocatoria anterior, que se exploren otras temáticas y que se rompan con el esquema que se ha venido manejando aquí en el municipio, mencionó Verdugo.
Pues tuvimos una muy buena respuesta el año pasado en cuestión de la convocatoria de cine y la de historia también. Creo que en general con las convocatorias de estímulos municipales hubo un gran movimiento y hubo acercamiento de mucha gente que a lo mejor no se había animado a crear como tal, que justamente esa era la intención de estas convocatorias. En el caso de la convocatoria de historia, se llenó la cineteca: tuvimos más de 100 personas ahí y hubo 9 participantes en total, pero sí fue un gran impulso para poder profundizar en esta siguiente convocatoria, indicó la maestra de cine.