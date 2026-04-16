“Mujeres al 100” fortalece presencia en colonias de Nogales

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Brigadas recorren la ciudad para acercar programas sociales y apoyo a las familias.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/04/2026 11:33 AM.
En Nogales y editada el 16/04/2026 11:37 AM.