“Mujeres al 100” fortalece presencia en colonias de Nogales

Las brigadas del proyecto Mujeres al 100 en Nogales, mantienen un recorrido permanente en las colonias de esta frontera, llevando información a las vecinas sobre los beneficios de los programas sociales de la organización.
La coordinadora en Nogales Angélica Burgos Garay, indicó de la participación de un nutrido grupo de voluntarios, quienes cada tarde se dedican a recorrer las calles visitando a las familias nogalenses.
Esto es parte del trabajo que estamos realizando con este programa de servicio social que a nivel Estado”, manifestó, “coordina la doctora Patricia Patiño, para llevar el mensaje de que nuestras mujeres no están solas.
El interés es fortalecer este proyecto y al mismo tiempo, destacó, a las familias nogalenses, haciendo comunidad con el contacto permanente y directo con las mujeres de esta frontera.
Se busca involucrar al mayor número de mujeres interesadas en participar en las campañas de orientación, agregó, de asesorías y de empoderamiento del género en la comunidad.