Nogales será sede del torneo de tiro “Hombre de Hierro”

El Instituto del Deporte, en coordinación con el club Amigos Shooting Tea, anunciaron la realización del evento de tiro deportivo llamado “Hombre de Hierro”, que se llevará a cabo este sábado 18 y domingo 19 de abril, competencia que tendrá lugar en las instalaciones del Club Norteño de Caza y Tiro, ubicado rumbo al Rancho Mariposa y busca reunir a los tiradores de Sonora y Arizona, para poner los cimientos de una nueva camada de talento en la frontera.
La conferencia fue encabezada por el director del IMDEN, Marco Alonso Martínez, junto a los organizadores del evento Carlos Omar Valderrama y Felipe Zepeda Sevilla, quienes explicaron este esfuerzo tiene como objetivo el motivar a los jóvenes para que representen a Nogales en la Olimpiada Nacional 2027, además de que en esta ocasión se recibirá a tiradores de otras partes del estado y del país vecino para elevar los estándares de practica y tener estos nuevos talentos.
Pero es una competencia de diferentes modalidades. Ahorita ellos van a explicar de qué tipo de modalidades son. Pero lo que cabe resaltar es que nosotros estamos promoviendo junto con ellos este gran evento. Porque es muy especial para Nogales recibir a deportistas de otras partes del estado de Sonora. Así como también de nuestro país vecino como Arizona, del estado de Arizona. Pero de igual manera motiva porque hay jovencitos ahí que tienen práctica muy importante durante mucho tiempo, manifestó el director del IMDEN.
La competencia contará con categorías que van desde menores de 10 años hasta adultos mayores de 65, fomentando un ambiente de convivencia familia, ya que con esta edición de “Hombre de Hierro”, Nogales busca consolidarse nuevamente como un referente de tiro deportivo, garantizando un evento ordenado y coordinado entre los tres niveles de gobierno.
Mi idea era que vuelva a ser lo que era antes del tiro (3:39) Antes había resistencia de 180, 160 tiradores y ahora nomás contamos muchas veces con 70 interesó a mucha gente porque es una tirada de bastantes disparos, y no hay muchas partes donde tengan la afluencia de la gente de venir a tirar, entonces mi idea fue que fuera un evento que se recuerde y que se vuelva a producir, para que la gente regrese al tiro, manifestó Zepeda, uno de los organizadores del evento.