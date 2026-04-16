Persistirán mañanas frías y tardes cálidas en Nogales

El frío por las mañanas y el calor por las tardes persistirán debido a la permanencia del frente frío número 40, acompañado de una vaguada y de la corriente en chorro, condiciones que prevalecerán durante el resto de la presente semana.
De acuerdo con el pronóstico del clima difundido por la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, estas condiciones atmosféricas extremas ocasionarán nubosidad alta, sin probabilidad de lluvias.
Por ello, el Ayuntamiento de Nogales, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, alertó a la ciudadanía para extremar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura.
La información dada a conocer por la dependencia señala que para mañana se esperan temperaturas mínimas de 6 grados Celsius y máximas de 27 grados, por lo que se exhortó a la población a abrigarse adecuadamente y proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y personas en situación vulnerable.
De igual forma, se pidió a la ciudadanía cuidar a los menores en el trayecto a la escuela, así como prestar especial atención a quienes padecen enfermedades crónicas, ya que son más propensos a presentar problemas respiratorios en esta temporada de temperaturas extremas.
Asimismo, la dependencia exhortó a las personas a beber abundantes líquidos, alimentarse de manera adecuada e ingerir frutas y verduras ricas en vitamina C, a fin de fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades respiratorias.
La Coordinación Municipal de Protección Civil también llamó a la población a acudir al médico en caso de presentar dolor de cabeza, dolor en el pecho, mucosidad excesiva, fiebre, dificultad para respirar, entre otros síntomas propios de padecimientos respiratorios.