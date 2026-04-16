Reduce Nogales su deuda pública a 470 millones de pesos

Gracias a una política de disciplina financiera implementada desde el inicio de la actual administración en 2021, el Ayuntamiento de Nogales ha logrado una reducción histórica en su deuda pública a largo plazo, situándola actualmente en 470 millones de pesos.
La Tesorera Municipal, Julia Patricia Huerta Rivera, destacó que al recibir la administración el compromiso financiero superaba los 540 millones de pesos y bajo el liderazgo del alcalde Juan Gim Nogales, se estableció el compromiso de evitar la adquisición de nuevos créditos y priorizar la recaudación propia para financiar obras y servicios, para lograr así una disminución real que impacta positivamente en el bolsillo de la ciudadanía.
Con la premisa de asumir menos carga para el ciudadano, la funcionaria explicó que esta estrategia ha permitido reducir la deuda “per cápita”, mientras que en 2016 cada nogalense debía proporcionalmente cerca de 2,000 pesos por la deuda municipal, hoy esa cifra ha bajado a aproximadamente 1,600 pesos, una tendencia que la administración pretende mantener hasta el cierre del actual ejercicio.
Todo lo que no destinemos al pago de intereses de la deuda es recurso que se queda en la ciudad para beneficio directo de los nogalenses, enfatizó Huerta Rivera.
De acuerdo con el diagnóstico estatal de deuda pública, Nogales se ubica en la cuarta posición entre los municipios de Sonora con mayor compromiso financiero. Sin embargo, a diferencia de otras alcaldías que han incrementado sus pasivos, Nogales destaca por ser de los pocos que mantiene una curva de reducción constante y una política estricta de “cero endeudamiento” adicional.
Julia Huerta invitó a la ciudadanía a consultar los detalles del desempeño financiero en el Portal de Transparencia, al reiterar que la transparencia y la rendición de cuentas son los pilares que han permitido mejorar la calificación crediticia de la ciudad.
También acabamos de entregar la Cuenta Pública 2025, la información se encuentra disponible en el portal de transparencia del Ayuntamiento para consulta de todos los ciudadanos. De igual manera, nosotros también estamos para atender cualquier duda que puedan tener aquí en la Tesorería con respecto al desempeño financiero del Ayuntamiento, concluyó.