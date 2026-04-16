Roban y causan daños en salón de eventos de Nogales

El propietario del salón de eventos Orange ubicado sobre la avenida Ruiz Cortines reportó a las autoridades que fue víctima de daños y robo en sus instalaciones.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 07:18 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán al negocio afectado ubicado en la colonia Municipal.
En el lugar se entrevistaron con el reportante quien dijo que al llegar a su trabajo se percató que el candado de la bodega había sido violentado y encontrando daños en la tubería de agua y cableado eléctrico.
Detalló que al revisar noto que le hacía falta una bocina y una bomba de agua, desconociendo quien o quienes hayan sido los responsables, ante lo sucedido procedieron a leerle sus derechos como víctima de delito, dando aviso de lo anterior al Centro de Atención Temprana para su investigación.