Roban y causan daños en salón de eventos de Nogales

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Delincuentes violentaron una bodega y sustrajeron equipo en la colonia Municipal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/04/2026 04:28 PM.
En Nogales y editada el 16/04/2026 04:30 PM.