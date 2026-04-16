STEUS mantiene postura de huelga pese a revés legal

A pesar de la determinación del Primer Tribunal Laboral del Distrito Judicial 1 de archivar el expediente de huelga, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (STEUS) mantendrá la resistencia de acuerdo con el delegado de esta agrupación en Nogales, Sonora, Marcelo Gómez, quien adelantó este mismo jueves se tendría una nueva votación para determinar si se continuar en este momento a pesar de este tropiezo legal.
El representante indicó que la dirigencia sindical sostiene que el archivo expediente, bajo el argumento de no precisar los campus universitarios donde se realizaría el estallamiento, no tiene sustento jurídico, dado que la UNISON es un ente público con una personalidad jurídica única, por lo que se calificó la medida como una vulneración de los derechos colectivos.
De hecho, precisamente, a pesar de que se archivó todo, ahorita las indicaciones que nosotros tenemos como delegaciones foráneas es de que la huelga... de hecho ya estamos realizando las votaciones en este momento. En este momento, la huelga se debe de hacer. Se debe de hacer por hecho, que le llaman, manifestó Gómez.
Gómez aclaró estas ofertas, son insuficientes para los trabajadores, tomando en cuenta sobre todo el actual costo de vida, ya que la exigencia de acuerdo con el representante, no es solo por un porcentaje, sino con que se cumpla la ley, ya que con estas omisiones existe un número importante de empleados rezagados, a quienes les cuesta llegar a fin de mes, que podría resolverse con la voluntad de la administración universitaria.
Sí, pues lo que siempre hemos dicho, como trabajadores sindicalizados, pues ese es el único recurso que tenemos nosotros como trabajadores, es la huelga. Porque si se hacen mesas de diálogo, si no se llega a un acuerdo, nosotros no pedimos más, simplemente es lo justo, Y entendemos la molestia tanto de alumnos, tanto como padres de familia, porque también igual ellos pierden, Los entendemos, pero es el único recurso que nosotros tenemos para defender nuestros derechos, indicó.