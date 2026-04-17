Artistas de Nogales redefinen el arte fronterizo en las Fiestas del Pitic

Artistas nogalenses llevarán una renovada visión del arte fronterizo a la capital del estado, tras ser seleccionados para participar en el ciclo del arte de las Fiestas del Pitic en Hermosillo, de acuerdo con Jorge Luis del Villar y Ángel González, presentarán una exposición colectiva titulada “Individuo Frontera”, una curaduría que fusiona fragmentos de sus obras anteriores, “Nepantla” e “Interiores”, para ofrecer una propuesta plástica que rompe con los estereotipos tradicionales de la región.
La propuesta de estos creadores se aleja de la iconografía clásica del desierto y el fenómeno migratorio, centrando su narrativa en el impacto psicológico y emocional de vivir en la frontera, todo esto a través de su colectivo independiente “Sahuaro Negro”, con lo que los artistas buscan demostrar que Nogales general propuestas contemporáneas de autoría propia que trascienden las instituciones y exploran la identidad desde una perspectiva introspectiva y personal.
El trabajo que hago individualmente la manejo también como el discurso de la obra fronteriza, aparte de lo obvio que se genera acá, sino como es de una autoría muy, muy personal, son temas que yo tengo por mi cuenta, son mis propios análisis, son experiencias las traduzco, son hasta conceptos de filosofía o de psicología o sociología, cosas por el estilo, ¿no? Que voy yo mismo masticando y traduciendo, lo vuelvo parte de mí, creo, ese imaginario personal, mencionó del Villar.
Manifestaron su participación en las Fiestas del Pitic será un motivo de orgullo para ambos, especialmente por haberlo logrado por medio de una convocatoria externa y competitiva, por lo que este logro reafirma su compromiso por diversificar su carrera y gestionar sus propios proyectos, abriendo camino para futuras generaciones que busquen expresarse sin recurrir a los temas trillados históricamente que han definido a la zona norte.
También el cómo entendemos el tema este o este, pues, este título, ¿no?, de arte fronterizo, pues, uno piensa, vamos a hablar del migrante, del sueño americano, pero realmente como no galenses, 100% nos damos a la tarea de tomar estas referencias y ya no buscar hacia afuera un mensaje o un elemento con el cual describir un arte fronterizo, sino ya buscar el impacto real de la frontera en nosotros y como individuos y como artistas que estamos al mil por mil, pues, tenemos, pues, esa obligación, este compromiso por realmente expresar este otro lado del arte fronterizo, que es algo más interno, indicó González.