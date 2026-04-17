Artistas de Nogales redefinen el arte fronterizo en las Fiestas del Pitic

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Con la exposición “Individuo Frontera”, creadores locales apuestan por una visión introspectiva que rompe con los estereotipos tradicionales de la región

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 17/04/2026 05:08 PM.
En Nogales y editada el 17/04/2026 05:11 PM.