Consulado de México y clínica fortalecen atención a menores con labio leporino

El consulado General de Mexico en Nogales, Arizona, formalizó un convenio estratégico con la clínica San Andrés para fortalecer la atención medica de niñas y niños mexicanos con labio leporino o hendido, así lo explicó el cónsul Marcos Moreno Baez, quien destacó que este instrumento diplomático no solo consolida el apoyo médico, sino que reafirma la colaboración binacional entre instancia como CBP, Clubes Rotarios y la propia sede diplomática en beneficio de la población vulnerable.
Esta alianza busca potenciar los servicios de una clínica que cuenta con más de 50 años de trayectoria apoyando a menores que residen en estado como Sonora, Oaxaca y Chiapas, por lo que manifestó que el consulado actuará como un organismo facilitador para que más familias mexicanas puedan acceder a estos tratamientos especializados, superando las barreras fronterizas, para priorizar la salud y el bienestar infantil.
A través de esta clínica, de su programa para apoyar a niñas y niños mexicanos que viven en México, muy importante destacarlo, se abre la oportunidad para que otras instancias tan importantes como es CBP, como es el Club Rotario, como es el propio Consulado de México, puedan también trabajar de la mano para favorecer a este núcleo poblacional mexicano. Y esto destaca, quiero decirlo, entre muchísimos programas que hay en otros puertos fronterizos, y hay que también subrayarlo, hace rato hablamos de ello, la hermandad que sigue prevaleciendo en nuestra comunidad, mencionó el cónsul.
Para esta oficina, el acuerdo es un reflejo del compromiso de dar la mano a la comunidad, independientemente de donde residan, y fue el mismo cónsul quien consideró que la coordinación binacional ha sido clave para que el flujo de pacientes sea posible, demostrando que ambos países pueden unirse cuando existe un común denominador, que es dar atención a pequeños y pequeñas con la necesidad de un tratamiento.
Son niñas y niños que viven en Sonora, que viven en otros estados como Oaxaca, como Chiapas, son niñas y niños en una situación de vulnerabilidad. Entonces, yo creo que es lo mínimo que podemos hacer como representación de México, ese apoyo, ese tender la mano como servidoras y servidoras públicas que somos. Eso, insisto, es y tiene que seguir siendo el sello distintivo de cualquier oficina de gobierno de México, declaró.