Consulado de México y clínica fortalecen atención a menores con labio leporino

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Convenio binacional busca ampliar el acceso a tratamientos especializados para niñas y niños mexicanos en situación vulnerable

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 17/04/2026 05:14 PM.
En Nogales y editada el 17/04/2026 05:19 PM.