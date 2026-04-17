Cruz Roja Nogales fortalece atención gracias al apoyo ciudadano

Con la aportación actual de la sociedad es posible que la Cruz Roja en Sonora sostenga 36 delegaciones con 15 bases operativas que han atendido al 96 por ciento de la población sonorense.
En esta frontera de Nogales con tu apoyo lograron sumar en el 2025 una ambulancia de un millón 767 mil 115 pesos y una más a inicios del 2026 de un costo similar, por lo que hoy cuentan con 7 ambulancias 3 carros administrativos una clínica móvil y un vehículo de rescate todo terreno.
Con las aportaciones voluntarias es posible que los socorristas sigan capacitándose para ayudar a las personas en situaciones de emergencias médicas y de alto riesgo convirtiéndose en ese puente de ayuda entre el que dona y quien lo necesita.
Con tu apoyo fue posible que, en esta frontera de Nogales durante el 2025, Cruz Roja atendió a 22 mil 404 personas migrantes procedentes de diferentes partes del mundo a quienes les brindaron asistencia pre hospitalaria y asistencia humanitaria.
El año pasado brindaron 5 mil 102 personas recibieron atención médica en la base operativa de la ciudad al pedir consulta en el área de urgencias, así como 8 mil 25 servicios de ambulancia que salvaron miles de vidas.Todas estas acciones son gracias a tu apoyo Cruz Roja Nogales.