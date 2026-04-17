Cruz Roja Nogales fortalece atención gracias al apoyo ciudadano

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Las aportaciones permitieron ampliar su flotilla y brindar miles de servicios médicos y humanitarios durante 2025 y 2026

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 17/04/2026 04:31 PM.
En Nogales y editada el 17/04/2026 04:36 PM.