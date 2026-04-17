Detienen a conductor por negarse a pagar daños tras choque en el centro

...

El responsable fue puesto a disposición de autoridades luego de rechazar cubrir más de 11 mil pesos en afectaciones a otro vehículo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/04/2026 04:46 PM.
En Nogales y editada el 17/04/2026 04:48 PM.