Detienen a conductor por negarse a pagar daños tras choque en el centro

Un conductor responsable de un choque a otro vehículo suscitado en el centro de la ciudad fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales al negarse a pagar los daños.
El reporte de seguridad pública detalla que siendo las 04:46 horas elementos de Tránsito Municipal al circular por la calle Plutarco Elías Calles a la altura de la calle campillo, fueron alertados por la conductora afectada quien les pidió su intervención a los oficiales.
La mujer les manifestó que momentos antes al encontrarse haciendo fila hacía los Estados Unidos, cuando al haber espacio se cambió al carril derecho, sintiendo un golpe en la parte posterior de su vehículo Nissan Versa 2022, siendo el responsable el conductor de un Dodge Chárter 2014 de color gris el cual se encontraba en el lugar.
Ante lo sucedido los agentes trasladaron a los participantes al departamento de Tránsito para tratar de llegar a una solución, siendo valorados los daños por la agencia Nissan en 11 mil 400 pesos, cantidad que el responsable se negó a pagar.
Motivo por el cual el de nombre Irving G. "N" de 21 años fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido, mientras que su vehículo fue remolcado a los patios del corralón del C5.