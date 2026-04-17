Inician pavimentación en Lomas de Nogales Dos

El gobierno de la ciudad que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, a través de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, inició los trabajos de pavimentación integral de la calle Silvestre Rodríguez, en la colonia Lomas de Nogales Dos, obra de infraestructura social que beneficiará de manera directa a las familias del sector e indirectamente a la población en general.
Esta obra mejorará la conectividad en la zona, ya que permitirá cerrar un circuito importante entre las calles Consuelo Velázquez y Manuel M. Ponce, vialidades utilizadas diariamente por miles de automovilistas y peatones que transitan por el área.
Durante una visita al lugar, el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda, y la directora de Obras Públicas, Verenice Verdugo Castro, explicaron que los trabajos tendrán una duración aproximada de dos meses e incluirán también la rehabilitación de los sistemas de drenaje y agua potable.
Ambos funcionarios precisaron que, durante muchos años, esta vialidad resultaba prácticamente intransitable en temporada de lluvias; sin embargo, con esta modernización se busca resolver de fondo los problemas de movilidad que enfrentaban las y los usuarios de este sector.
Verenice Verdugo Castro destacó que la obra contempla la pavimentación con concreto hidráulico de alta resistencia en aproximadamente 100 metros lineales de la cinta de rodamiento, así como la construcción de un muro de contención con 60 metros cúbicos de material pétreo, lo que dará mayor seguridad a las familias que habitan en esa calle.
Agregó que también se instalará señalamiento vial horizontal y vertical, además de la aplicación de pintura para la división de carriles de circulación, entre otros trabajos complementarios contemplados en el proyecto.