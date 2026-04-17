Juez avala actuación de policías que abatieron a machetero en Nogales

Justifica juez oral proceder de agentes municipales que inmovilizaron a balazos a “machetero” que se dirigía a una zona escolar tras protagonizar un caso de violencia familiar luego de descubrir que sería internado en un centro de rehabilitación de Nogales, Sonora.
De acuerdo con información oficial el agresor fue identificado con el nombre de Alberto S “N” de 41 años de edad, residente y originario de esta frontera, quien ya fue judicializado y se le impuso medidas cautelares de prisión preventiva actualmente se encuentra hospitalizado bajo custodia policial.
Se dio a conocer que la FGJE de Sonora busca imputarlo por tentativa de homicidio en perjuicio de los agentes policiacos a quienes atacó en más de una ocasión con el machete, haciendo caso omiso a las advertencias.
Fuentes oficiales detallan que durante la entrevista de los agentes con las autoridades ministeriales se acento en sus declaraciones que al ver que el sujeto se dirigía a una zona escolar concurrida no tuvieron más opción que inmovilizarlo con un dispara en una de sus piernas y otro en la mano con la que sostenía el machete que se negó a tirar tras el primer impacto.
Tras la situación se dijo que el juez de oralidad justificó la detención del agresor ante la amenaza inminente que en su momento representó tanto para las autoridades como para la ciudadanía.
Finalmente, se documentó que en días de la próxima semana esta persona tendrá la audiencia donde se espera su vinculación a proceso.