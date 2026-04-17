Juez avala actuación de policías que abatieron a machetero en Nogales

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El agresor, que se dirigía a una zona escolar, fue herido para neutralizar la amenaza; enfrenta cargos por tentativa de homicidio

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 17/04/2026 04:48 PM.
En Nogales y editada el 17/04/2026 04:55 PM.