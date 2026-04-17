Localizan sin vida a guardia de seguridad en patios de Ferromex

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El trabajador fue hallado con un golpe en la cabeza; autoridades presumen caída accidental y aseguraron un arma de fuego en el lugar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/04/2026 04:57 PM.
En Nogales y editada el 17/04/2026 04:59 PM.