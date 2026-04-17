Localizan sin vida a guardia de seguridad en patios de Ferromex

Un guardia de seguridad de la empresa Ferromex fue localizado sin vida con un golpe en la cabeza dentro de los patios del ferrocarril en esta frontera, las autoridades presumen que el lamentable suceso se debió a una caída accidental.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 00:44 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a los patios de Ferromex a la altura de la empresa Amphenol donde reportaban a una persona inconsciente y lesionada.
En el lugar se entrevistaron con un empleado de seguridad, el cual les manifestó que al estar laborando observó a su compañero Vicente inconsciente a un costado de la vía del tren con una lesión en la cabeza.
Por lo que dio aviso al encargado quien solicitó la presencia de los paramédicos de Cruz Roja, quienes al llegar confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, ante lo sucedido procedieron a dar aviso al departamento de Servicios Periciales quienes se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo.
Se informó que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, FGJE aseguraron en el lugar un arma de fuego tipo escopeta con 7 cartuchos útiles dentro del arma y otros 10 más en la fornitura del uniforme.