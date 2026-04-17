Refuerzan estrategia de agua potable ante temporada de calor en Nogales

La atención al abasto de agua potable, los trabajos preventivos ante la temporada de verano y el seguimiento a obras complementarias en distintos sectores de la ciudad fueron temas centrales de la sesión de ayer de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, encabezada por el Ayuntamiento de Nogales que dirige el alcalde Juan Francisco Gim Nogales.
La reunión matutina fue coordinada por el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, y el director general de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, quienes revisaron los avances de las acciones emprendidas para atender de manera oportuna y eficaz las necesidades más apremiantes de la comunidad.
Durante la sesión, Leonardo Sandoval Mendoza destacó la notoria disminución en los reportes recibidos a través de la línea 073 de atención a usuarios, resultado del trabajo constante que realiza el personal operativo del organismo en campo.
Se ha registrado una disminución importante en los reportes que se reciben por medio de la línea 073, y esto es resultado de la atención que el personal operativo ha brindado para resolver los temas propios del organismo operador, expresó.
Asimismo, Sandoval Mendoza resaltó los trabajos preventivos realizados previo a la temporada de verano, entre ellos la habilitación de los pozos Santa Bárbara 1 y Santa Bárbara 2, ubicados en la región de Mascareñas, cuya aportación fortalecerá el sistema de rebombeo Portezuelos.
Se han realizado trabajos importantes previos a la próxima temporada de verano, habilitando los pozos Santa Bárbara 1 y Santa Bárbara 2, que beneficiarán con una mayor aportación de litros por segundo al rebombeo Portezuelos, señaló.
La indicación es dar seguimiento puntual a cada uno de los planes de respuesta, a fin de que las soluciones que se brinden a la comunidad sean oportunas, eficaces y definitivas, afirmó.