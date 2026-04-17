Resguardan y reubican nido de sinsonte tras caída de árbol

En una acción coordinada del Ayuntamiento de Nogales, personal de distintas dependencias municipales logró resguardar y reubicar de manera segura un nido de sinsonte negro afectado por la caída de un árbol, atendiendo de forma oportuna un reporte ciudadano y privilegiando la preservación de la vida silvestre en la ciudad.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio del incidente, donde localizaron un nido con varias crías en condición de vulnerabilidad, por lo que procedieron a su resguardo inmediato para evitar mayores riesgos.
El jefe del Departamento de Tránsito Municipal, Eliceo Estrada Muñiz, destacó la importancia de actuar con prontitud y sensibilidad ante este tipo de situaciones.
En cuanto recibimos el reporte ciudadano, acudimos al lugar para verificar la situación y proteger a las crías, priorizando en todo momento su integridad, expresó.
Con la participación del comandante de Bienestar Animal y el apoyo del especialista en fauna silvestre Manuel Rosas, se estableció un operativo para reinstalar el nido en un sitio seguro.
Para ello, también se contó con el respaldo de la Dirección de Imagen Urbana, que facilitó el uso de una grúa para realizar la maniobra en condiciones óptimas.
Este tipo de acciones reflejan que, cuando trabajamos de manera coordinada entre dependencias y con el apoyo ciudadano, podemos dar una respuesta efectiva, incluso en casos relacionados con la protección de la fauna silvestre, señaló Eliceo Estrada Muñiz.
El Gobierno de la Ciudad de Nogales que encabeza Juan Francisco Gim Nogales refrenda de esta manera su compromiso con la protección del entorno natural y la conservación de la biodiversidad, mediante acciones responsables que fortalecen el equilibrio ecológico y el bienestar de las especies que habitan en la región.