STEUS Nogales se mantiene en alerta ante conflicto laboral

En un ambiente de tensa calma, los 38 integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (STEUS) en el campus Nogales, Sonora, permanecen atentos al desarrollo de las negociaciones estatales, con guardias en el acceso principal de la institución.
Las banderas rojinegras, símbolos históricos de la lucha sindical, ya ondean en las puertas de la unidad académica, mientras una lona de gran formato resume el sentir de la base local: “Aumento salarial justo y programa de recuperación salarial”.
El factor local se resalta con unidad y vigilancia, bajo la dirección del delegado local, Marcelo Gómez, el contingente de Nogales se ha declarado en sesión permanente; aunque el número de agremiados en esta frontera es menor en comparación con el campus Hermosillo, la cohesión del grupo es absoluta.
Estamos a la expectativa de las mesas de diálogo, nuestros 38 compañeros están firmes e informados de cada paso que da nuestra comisión negociadora en la capital, señaló una fuente cercana a la delegación local.