Talento juvenil brilla en Concurso Académico y Cultural del Cobach en Nogales

El Cobach Nogales 1 fue sede del Concurso Académico y Cultural de Zona noreste de Sonora en su edición 2026, donde se reunieron estudiantes de distintos planteles de la región. El concurso, organizado por el Cobach Sonora, tuvo como objetivo fomentar la excelencia académica, la creatividad y la innovación entre los estudiantes, y fortalecer los lazos de amistad y colaboración entre los diferentes planteles.
La ceremonia de inauguración contó con la presencia de destacadas autoridades del Cobach, incluido el director general en Sonora Rodrigo Arturo Rosas Burgos y el director anfitrión Ernesto Félix Vaal, quienes expresaron su satisfacción por la realización del evento y destacaron la importancia de este tipo de actividades para la formación integral de sus estudiantes.
Es un honor y un placer darles la más cordial bienvenida a este Concurso de Zona del Cobach, estamos muy emocionados de recibir a estudiantes de distintos planteles, que hoy demuestran su talento, esfuerzo y dedicación, manifestó el maestro Ernesto Félix Vaal.
El Concurso de Zona del Cobach contó con la participación de estudiantes de planteles de Agua Prieta, Nacozari de García, Cananea, Magdalena de Kino, escuelas particulares incorporadas y las dos representaciones locales, con la bienvenida a directivos, docentes, asesores, jurados, padres de familia y alumnos ganadores de la primera etapa de cada institución.
En la rama académica atendieron disciplinas como ciencias sociales y humanidades, cultura digital, inglés, lengua y comunicación, pensamiento matemático, ciencias naturales y experimentales, ciencias exactas, naturales y experimentales, así como conciencia histórica, donde demostraron su conocimiento, habilidades y creatividad en cada una de ellas; en el área cultural desarrollaron expresiones en dibujo, pintura, declamación, cuento breve, poesía, oratoria, tema musical, teatro y baile regional.
El evento concluyó con la entrega de premios a los ganadores de cada categoría, y con el reconocimiento a todos los estudiantes participantes por su esfuerzo y dedicación. El Concurso de Zona del Cobach fue todo un éxito, y demostró el compromiso del Cobach Sonora con la educación de calidad y el desarrollo integral de sus estudiantes.