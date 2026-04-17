Talento juvenil brilla en Concurso Académico y Cultural del Cobach en Nogales

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Estudiantes de la zona noreste de Sonora demostraron conocimientos, creatividad y habilidades artísticas en el certamen 2026, que reunió a planteles de distintos municipios y fortaleció la formación integral de la comunidad estudiantil

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 17/04/2026 04:10 PM.
En Nogales y editada el 17/04/2026 04:12 PM.