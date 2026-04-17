Veterano paramédico de Nogales impulsa prevención y capacitación ante riesgos por calor

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Con más de 40 años de servicio, Salvador López destaca la importancia de la prevención ante el golpe de calor y promueve cursos de RCP para fortalecer la respuesta ciudadana ante emergencias

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 17/04/2026 04:03 PM.
En Nogales y editada el 17/04/2026 04:06 PM.