Veterano paramédico de Nogales impulsa prevención y capacitación ante riesgos por calor

Detrás de cada evento deportivo, cultural o llamado de emergencia en Nogales, se encuentra la figura de Salvador López, cuya trayectoria es sinónimo de entrega y profesionalismo. Con más de cuatro décadas en el servicio médico pre hospitalario, el actual delegado de la Comisión Nacional de Emergencias y paramédico del Instituto Municipal del Deporte (IMDEN), comparte lo que significa una vida dedicada a salvaguardar a los demás.
Salvador no es un extraño en las calles de la ciudad, su camino comenzó en los Boy Scouts, un primer paso que lo llevó a la Cruz Roja y que hoy suma 43 años de experiencia ininterrumpida. Desde accidentes viales hasta el apoyo en llamadas al 9-1-1, López ha sido una pieza clave en la red de emergencias local, de colaboración hombro a hombro con diversas instituciones para asegurar que ninguna emergencia quede desatendida.
Para mí es una satisfacción, he conocido a grandes deportistas y personas del área del deporte, ha sido satisfactorio estar al pendiente de ellos, brindando atención de calidad cuando requieren cuidados pre hospitalarios, comentó el popular “Chava” con el entusiasmo de quien ama su oficio.
Así como también una apuesta por la capacitación para salvar vidas, dada su firme convicción que la educación es la mejor herramienta de prevención, extendió una invitación a toda la comunidad deportiva para una capacitación actualizada en Reanimación Cardiopulmonar (RCP).
Indicó que está contemplada para este miércoles 22 de abril, en horario de las 16:00 a 20:00 horas, cuyo objetivo es instruir a la ciudadanía en nuevas técnicas para atender infartos y paros cardíacos, incidentes que, según López, se han vuelto recurrentes en la región.
Con este esfuerzo, Salvador López no solo busca atender la emergencia cuando ocurre, sino empoderar a la sociedad para que cada ciudadano sea un primer respondiente potencial, que honra así su legado de más de 40 años de servicio en la comunidad nogalense.