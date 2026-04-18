Asume Angélica Burgos presidencia de Movimiento Generacional Sonorense

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La nueva organización civil impulsará acciones de apoyo social y servicios gratuitos para sectores vulnerables en Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/04/2026 08:51 AM.
En Nogales y editada el 18/04/2026 08:55 AM.