Asume Angélica Burgos presidencia de Movimiento Generacional Sonorense

Con el objetivo de trabajar en favor de la población vulnerable en la entidad, la nogalense Angélica Burgos Garay asumió la presidencia del Movimiento Generacional Sonorense (MGS).
La nueva titular del movimiento en Sonora informó del objeto social de esta nueva organización, la cual está legalmente constituida e integrada como asociación civil sin fines de lucro.
Está integrada por la secretaria general, la psicóloga Leticia Rodríguez Zuloaga, quien a su vez es la coordinadora en la capital del estado; la licenciada en enfermería Susana Núñez, tesorera, y como vocales las químicas Rocío Pacheco y Steffany López.
Se ha conformado un gran equipo de trabajo a nivel estatal, explicó,con el fin de impactar en los sectores vulnerables del estado, a través del voluntariado que estará impulsando a nuestra organización.
Este equipo ya inició actividades de apoyo para la comunidad y están movilizando, manifestó, la brigada dental prestando diferentes servicios completamente gratuitos.
Se contemplan también la entrega de mamografías gratuitas con servicios de transportación gratuita, refirió, así como convivios de apoyo con niños oncológicos, festejos en la Ciudad de los Niños, clases de yoga con kits gratuitos, como también terapias psicológicas y apoyo legal para mujeres en cualquier situación que se requiera.
Toda esta amplia gama de apoyos y servicios, pronto los vamos a tener en Nogales, afirmó, para estar asistiendo en la medida de nuestras posibilidades a nuestra comunidad nogalense.
Toda esta amplia gama de apoyos y servicios, pronto los vamos a tener en Nogales, afirmó, para estar asistiendo en la medida de nuestras posibilidades a nuestra comunidad nogalense.
El compromiso del equipo de trabajo, voluntarias, colaboradores y patrocinadores, agregó, es el servicio social en beneficio de la sociedad sonorense en general.