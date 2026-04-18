Fortalece INM atención a mujeres con nuevos convenios en Nogales

Con el objetivo de ampliar el alcance de sus servicios y fortalecer la atención integral a las mujeres de Nogales, el Instituto Nogalense de las Mujeres (INM) firmó convenios de colaboración con asociaciones civiles, instituciones educativas y organismos del sector empresarial.
La directora del INM, Daniela Pérez Esquer, informó que estos acuerdos forman parte del programa de reactivación del instituto y se concretaron en coordinación con la asociación George Papanicolaou, CEUNO, Casa de la Misericordia y la empresa maquiladora Belden.
Es una colaboración muy importante, ya que facilita el acceso y la atención a las mujeres con el apoyo de cada institución o plantel educativo, considerando que en estos espacios se concentra una gran cantidad de población femenina, señaló.
Estamos muy contentas, porque esto responde a una meta anual de más de 20 convenios de colaboración con distintos sectores, la cual se ha venido cumpliendo desde el inicio de este año, aseguró.
En el caso de las empresas maquiladoras, por la naturaleza de su operación, concentran a un importante número de mujeres, lo que nos permite llegar directamente a ellas. Lo mismo ocurre con las asociaciones civiles, con las que colaboramos para atender necesidades específicas, comentó.
Esto nos permite generar un mayor impacto y abarcar diversos sectores: desde alumnas en escuelas hasta mujeres trabajadoras, así como aquellas que acuden diariamente a asociaciones civiles de este municipio, sostuvo.
Daniela Pérez Esquer destacó que, tras concluir con éxito la agenda de actividades del mes de marzo, el compromiso con las mujeres de Nogales continúa firme durante todo el año, con servicios especializados disponibles para quienes requieran respaldo en momentos difíciles.
Nuestro compromiso con las nogalenses es permanente. Queremos que sepan que no están solas y que en el Instituto encontrarán apoyo profesional, orientación y acompañamiento gratuito en distintas áreas, expresó Daniela Pérez Esquer.
Brindamos un espacio de escucha, atención y acompañamiento para las mujeres que atraviesan alguna situación compleja. Nuestro objetivo es que tengan acceso a herramientas reales para salir adelante, subrayó.
De igual forma, se destacó la buena respuesta que ha tenido el servicio de nutrición, incorporado recientemente, en el que una especialista atiende de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 13:00 horas, ofreciendo planes alimenticios gratuitos para personas con diabetes, hipertensión o para quienes buscan mejorar su salud en general.
Seguimos ampliando nuestros servicios para atender de manera más completa las necesidades de las mujeres. La incorporación del área de nutrición ha sido muy positiva y representa una herramienta más para su bienestar, añadió la funcionaria.
El Instituto Nogalense de las Mujeres se ubica en la Avenida de los Niños, frente al Banco del Bienestar y pasando el parque del DIF, donde se ofrece este catálogo de servicios sin costo alguno. La invitación permanece abierta para todas las ciudadanas que requieran apoyo legal, emocional, laboral o de salud, a fin de que se acerquen y aprovechen estas herramientas diseñadas para su bienestar y seguridad.