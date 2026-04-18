Fortalece INM atención a mujeres con nuevos convenios en Nogales

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El instituto amplía su cobertura mediante alianzas con organismos civiles, educativos y empresariales, manteniendo servicios gratuitos de apoyo integral

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/04/2026 10:22 AM.
En Nogales y editada el 18/04/2026 10:25 AM.