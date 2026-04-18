Refuerza Nogales fumigación y limpieza para prevenir enfermedades

Ante el aumento de factores climáticos que favorecen la proliferación de mosquitos y otros vectores, el Gobierno de la Ciudad de Nogales, Sonora intensificó las jornadas de fumigación, limpieza y control de plagas en distintas colonias, a fin de proteger la salud de las familias nogalenses y prevenir enfermedades en los hogares.
La directora de Salud Municipal, Viviana García Ruiz, explicó que estas acciones están enfocadas principalmente en evitar la formación de criaderos de mosquitos en las viviendas, por lo que exhortó a la población a tapar recipientes con agua y eliminar cualquier posible foco de infección en patios y exteriores.
Indicó que estos trabajos se llevan a cabo de manera coordinada con la Dirección de Imagen Urbana y el sector salud a nivel federal, con el propósito de ampliar la cobertura en más colonias y mantener los espacios públicos en condiciones seguras para las familias.
Además del combate al mosquito transmisor, la funcionaria señaló que se realiza un barrido general que incluye campañas de vacunación y esterilización de mascotas, mediante brigadas que se adaptan a los cambios de clima, los cuales favorecen la aparición de diversos padecimientos.
Sobre la seguridad de estas labores, García Ruiz aseguró que las fumigaciones no representan un riesgo para la población.
No hay riesgo para la salud humana en estas labores. Al contrario, el objetivo es eliminar únicamente al insecto y prevenir que se propicien focos de infección en las colonias, expresó.