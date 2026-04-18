Refuerza Nogales fumigación y limpieza para prevenir enfermedades

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Autoridades intensifican acciones contra mosquitos y vectores, al exhortar a la ciudadanía a eliminar criaderos en sus hogares

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/04/2026 09:15 AM.
En Nogales y editada el 18/04/2026 09:23 AM.