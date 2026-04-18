Refuerzan prevención del delito en Nogales con capacitación internacional

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Personal de Seguridad Pública actualiza estrategias tras participar en congreso DARE, con enfoque en salud emocional, adicciones y nuevas tecnologías

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/04/2026 10:25 AM.
En Nogales y editada el 18/04/2026 10:34 AM.