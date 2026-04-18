Refuerzan prevención del delito en Nogales con capacitación internacional

Con el objetivo de fortalecer la preparación del personal encargado de la prevención del delito, el Ayuntamiento de Nogales impulsa la capacitación constante de sus áreas operativas para brindar una atención más cercana, eficaz y humana a la comunidad.
La Subdirección de Prevención del Delito de Seguridad Pública, a cargo de la psicóloga Melissa Carolina Encinas, informó que la semana pasada participó en el Congreso Internacional de DARE, realizado en Mérida, Yucatán, encuentro que reunió a especialistas y corporaciones de distintas regiones para intercambiar experiencias y reforzar estrategias en materia de prevención, educación y atención de problemáticas sociales.
Durante esta actividad, el equipo de elementos DARE, junto con la subdirectora Melissa Carolina Encinas, asistió a diversos cursos y capacitaciones enfocados en reforzar conocimientos ya adquiridos e incorporar nuevas herramientas para su aplicación en la comunidad.
Entre los temas abordados destacaron la salud emocional del personal dedicado a la prevención del delito, la atención adecuada en casos relacionados con adicciones, el impacto del entorno familiar en las problemáticas de consumo, así como el uso responsable de la inteligencia artificial, su identificación y sus implicaciones legales.
Melissa Carolina Encinas destacó que esta experiencia permitirá fortalecer de manera significativa el trabajo preventivo que se realiza en Nogales.
La participación en este congreso nos permitió actualizar conocimientos y adquirir nuevas herramientas para atender de una manera más integral las problemáticas que enfrentan nuestras comunidades, expresó.
Todo lo aprendido será replicado con áreas como UNAVIM, Proximidad Social, Heptatlón y Educación Vial, porque el objetivo es fortalecer el trabajo conjunto y ampliar el impacto positivo de estas acciones, afirmó Melissa Carolina Encinas.
Reconocemos y agradecemos el apoyo del alcalde Juan Francisco Gim Nogales y del comisario Luis Arturo Corrales Ley, porque su respaldo es fundamental para continuar preparando a nuestro personal y responder de mejor manera a las necesidades de la ciudadanía, señaló.