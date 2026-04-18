Refuerzan supervisión de Protección Civil en comercios de Nogales

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Autoridades municipales intensifican visitas para que negocios cumplan con medidas de seguridad y prevención de accidentes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/04/2026 10:37 AM.
En Nogales y editada el 18/04/2026 10:41 AM.