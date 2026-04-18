Refuerzan supervisión de Protección Civil en comercios de Nogales

Con el objetivo de fortalecer la prevención de accidentes y garantizar espacios más seguros para la ciudadanía, el personal de la Unidad Municipal de Protección Civil intensificó la jornada de visitas a comercios, empresas y establecimientos prestadores de servicios, a fin de que se regularicen en materia de seguridad interna.
El secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, informó que esta campaña busca que todos los espacios donde se concentra un importante número de personas cumplan con los esquemas, dispositivos y señalamientos necesarios para prevenir incidentes.
Estamos realizando un trabajo en el área comercial, en los grandes centros de negocios y en empresas de cualquier índole, así como en espacios de diversión y esparcimiento, para hacerles saber que deben cumplir con los estándares obligatorios que la autoridad exige en materia de Protección Civil, expresó.
Señaló que el personal de la Unidad Municipal de Protección Civil entrega una carta de invitación a los responsables de cada negocio o empresa, con el propósito de que acudan a las oficinas de la dependencia y reciban información sobre el cumplimiento de lo establecido en las normas de seguridad interna y prevención de accidentes.
Precisó que estas acciones no tienen como finalidad generar persecución o sanciones arbitrarias, sino promover que las personas que acuden a comercios y empresas lo hagan en condiciones seguras. Por ello, en la carta de invitación se establece un plazo para que los establecimientos cuenten con todo lo requerido por la autoridad en materia de Protección Civil.
Finalmente, reiteró el llamado a propietarios, responsables de locales y empresarios para que se acerquen a la dependencia y regularicen su situación en este importante tema.