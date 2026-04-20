A 18 años de la tragedia de la Técnica 3, sobreviviente revive el dolor y la resiliencia

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El testimonio de Cinthia Cota recuerda el accidente de 2008 que marcó a Nogales y transformó la seguridad en el transporte escolar

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 20/04/2026 03:31 PM.
En Nogales y editada el 20/04/2026 03:33 PM.