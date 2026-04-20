A 18 años de la tragedia de la Técnica 3, sobreviviente revive el dolor y la resiliencia

Hay fechas que se quedan grabadas en el asfalto y en el corazón de una comunidad, y para Nogales, el 17 de abril de 2008 es una de ellas. Aquel jueves, lo que debía ser un viaje de entusiasmo para los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 3 se convirtió en una de las tragedias viales más dolorosas en la historia de Sonora
Hoy, a 18 años del percance, el testimonio de Cinthia Cota, sobreviviente del accidente, arroja una luz cruda y necesaria sobre los eventos que cambiaron su vida y la de todo un estado.
El instante que detuvo el tiempo fue marcado a través de sus redes sociales. Cinthia relata con voz pausada pero firme los momentos previos al impacto, al recordar el presentimiento que la invadió minutos antes; ella, usualmente alegre y platicadora, se mantuvo en un silencio inusual. “¿Qué te pasa, Cinthia? ¿Por qué vienes tan seria?”, le preguntó una de sus amigas; Cinthia no alcanzó a responder.
El autobús, que transportaba a decenas de jóvenes hacia un evento escolar, perdió el control tras una maniobra que terminó volcando la unidad cerca de un puente. El saldo fue devastador: cinco jóvenes nogalenses perdieron la vida y dejaron un vacío irreparable en sus familias, con una herida abierta en la sociedad.
Sobrevivir al caos era la premisa. El relato de Cinthia expone las deficiencias que existían en aquel entonces en los protocolos de emergencia y la gran cantidad de lesionados. Tras el impacto, Cinthia despertó a un costado del autobús, incapacitada para mover su cuerpo, al precisar: “le pregunté al bombero si todavía tenía mis piernas, no sentía nada”, narra.
Debido a la saturación de los servicios de emergencia, Cinthia fue trasladada en la caja de una patrulla, y este detalle es crucial, ya que, sin saberlo, los rescatistas movían a una joven con una fractura cervical severa, una lesión de columna que requería inmovilización absoluta. Las sacudidas del trayecto, sumadas a la gravedad del golpe, marcaron el inicio de una larga batalla por su salud que hoy se refleja en las cicatrices que porta con orgullo y resiliencia.
Este hecho marcó un antes y un después en la seguridad escolar, donde la tragedia de la Técnica 3 no solo dejó luto; obligó a una reestructuración profunda de los mecanismos de traslado estudiantil en Sonora y México, ya que, a raíz de este evento, se endurecieron las inspecciones técnicas a las unidades que prestan servicios escolares, se implementaron requisitos estrictos, como seguros de viajero vigentes y notificación obligatoria a las autoridades educativas para cualquier traslado fuera del plantel, así como capacitación en emergencias.
Es un mal recuerdo, pero hoy lo cuento con confianza, afirma Cinthia, cuyas cicatrices son, en realidad, medallas de una guerrera que sobrevivió para contar la historia que Nogales nunca debe olvidar.
Hace 18 años mi vida cambió por completo, un accidente marcó un antes y un después, me quebró; pero me obligó a reconstruirme desde lo más profundo, expuso.
Este proceso me mostró de qué estoy hecha, me enfrento a mis límites y aun así me enseñó que puedo seguir, una de las etapas más difíciles de mi vida. Ese día perdí una de las cosas más valiosas que es una amistad verdadera, fue tan doloroso que al despertar del coma me den esa noticia. Gracias Dios, gracias a mi esposo, a mis hijos, mis padres, hermanos, mi chaparrita y amigos y personas lindas que me han apoyado, gracias, agregó.
Hace 18 años mi vida cambió por completo, un accidente marcó un antes y un después, me quebró; pero me obligó a reconstruirme desde lo más profundo, expuso.
Este proceso me mostró de qué estoy hecha, me enfrento a mis límites y aun así me enseñó que puedo seguir, una de las etapas más difíciles de mi vida. Ese día perdí una de las cosas más valiosas que es una amistad verdadera, fue tan doloroso que al despertar del coma me den esa noticia. Gracias Dios, gracias a mi esposo, a mis hijos, mis padres, hermanos, mi chaparrita y amigos y personas lindas que me han apoyado, gracias, agregó.