Anuncian cambios en Centro de Bienestar Animal de Nogales

Cambios en la estructura del Centro de Atención y Bienestar Animal, fueron confirmados por el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipolito Sedano Ruiz, durante la conferencia de la Mesa del Agua e Infraestructura Social, y será en los próximos días cuando se dé a conocer al encargado de esta dependencia, para continuar con el trabajo a favor de la salud pública, que ha tenido excelentes resultados de acuerdo con el funcionario.
Sedano indicó que una de las preocupaciones más apremiantes de la administración, es en el trabajo que se realiza a favor de eliminar los riesgos sanitarios para la población y de la misma forma salvaguardar a las mascotas, dentro de los límites que marca la ley, por lo que, con el apoyo de expertos en el tema, se busca activamente encontrar soluciones a temas que aquejan en ese sentido.
La protección de las mascotas es fundamental, pero también es fundamental la protección de las familias y esto debe de ir siempre de la mano. Para este gobierno es indispensable el hecho de proteger y salvaguardar la salud y el bienestar de nuestras niñas y niños, de nuestros adultos mayores, de la población en general. Por supuesto que estamos claros que los animalitos son fundamentales en la vida del ser humano, pero es también indispensable el hecho de identificar que el problema lo tenemos en el abandono de estas mascotas en muchas ocasiones, como también lo tenemos en una reproducción sin control, comentó el secretario.
Reiteró el compromiso ha sido tal que, en Nogales, no solo se promueven acciones de esterilización sino también rescates coordinados de mascotas en zonas de riesgo, con el apoyo de organismos ciudadanos que contribuyen a la detección de peligros, por lo que hizo de nueva cuenta un llamado a los amantes de los animales a sumarse a las acciones que realiza la comuna, en búsqueda de una solución a este tipo de problemáticas que históricamente se han tenido en la frontera.
Podemos compartir datos estadísticos que son públicos, en donde el año pasado se presentaron en Sonora 141 casos de riqueza, de los cuales generaron 54 defunciones. Afortunadamente para Nogales ninguna de estas defunciones se presentó aquí. Nuestro problema principal es en el tema de mordedura de perros. En el registro que tenemos acumulado del 2025 tenemos 380 casos de mordedura de perros, esto contra 341 del 2024. En este año llevamos un acumulado al día 18 de abril de 74 mordeduras de canes. Hemos atendido algunos temas que han sido referidos, 23 de ellos se han tornado a la fiscalía por la naturaleza propia del caso, indicó.
Sobre el caso de los cambios en el Centro CABA, la doctora Ines Rafaela Ramos, ya no se encuentra al frente del mismo, por cuestiones personales y manifestó la persona que se ha señalado por una supuesta mala práctica dentro de las instalaciones, desde hace semanas no labora en la institución.
Esta persona dejó de laborar hace algunas semanas dentro de las instalaciones de protección animal del municipio. Sin embargo, estamos enterados del caso, creo que la persona ya se encuentra en libertad. Fue requerida por algún motivo por parte de la Fiscalía. Fue un tema abordado por la Fiscalía de manera directa y creemos que es derivado de algún video que por ahí apareció en redes sociales y en consecuencia la Fiscalía actuó. Sin embargo, no es propio de un tema que haya provocado esta administración o que corresponda a un empleado en activo dentro de la administración, manifestó.