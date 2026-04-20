Atiende OOMAPAS fuga de aguas negras en el Bulevar 2000

Personal de OOMAPAS mantiene labor en el sector del Bulevar 2000, para corregir una fuga de aguas negras que afecta la vialidad y el bienestar de los ciudadanos de las zonas aledañas, ya que, de acuerdo con el director de esta para municipal Leonardo Sandoval Mendoza, la falla obedece a un subcolector añejo, que ya está siendo atendido con nuevas obras de saneamiento.
Mencionó este punto ha sido históricamente problemático debido a la gran cantidad de basura y escombros que arrastran las corrientes, provocando obstrucciones de manera constantes, por lo que las autoridades señalaron que, para resolverlo de fondo, se requiere una rehabilitación técnica que permita conectar este tramo con el nuevo sistema de colectores.
Esa fuga proviene del Boulevard San Carlos, del subcolector San Carlos. Si hacemos un poquito de historia, ese pozo de visita ahí siempre hemos tenido, se nos han acumulado obstrucciones, porque nos baja mucha piedra, madera, telas, entonces eso nos está provocando, tenemos algunas deficiencias en ese subcolector que son las que ya estamos con las obras de saneamiento nuevas, vamos a resolver ese problema, indicó Sandoval.
De la misma forma informó que estas acciones forman parte de un plan de inversión que busca modernizar las líneas de conducción que han cumplido con su vida útil desde hace muchos años, con la instalación de materiales de mayor capacidad, por lo que se espera que, con estas adecuaciones, el flujo circule sin taponamientos.
Pero este es el problema pues están trabajando los muchachos a pico y pala y son como ciento y pico de metros que tenemos que conectar hasta lo que viene el colector Por la Juan Navarrete pues entonces es una obra pues pequeña en materiales podríamos decirlo relativamente pero de mucho trabajo y no tenemos manera de hacerlo con medios mecánicos y lo que tiene que hacer a mano van a ser varios días, si van a ser varios días pero pues desgraciadamente lo tenemos que hacer, mencionó.