Atiende OOMAPAS fuga de aguas negras en el Bulevar 2000

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Trabajos buscan rehabilitar un subcolector obsoleto que por años ha generado obstrucciones y afectaciones en la zona

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 20/04/2026 04:46 PM.
En Nogales y editada el 20/04/2026 04:50 PM.