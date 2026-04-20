Club Norteño impulsa tiro deportivo con torneo “Hombre de Hierro”

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Competencia de alta exigencia reunió a decenas de participantes, destacando disciplina, seguridad y convivencia familiar en la práctica deportiva

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 20/04/2026 12:39 PM.
En Nogales y editada el 20/04/2026 12:47 PM.