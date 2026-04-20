Club Norteño impulsa tiro deportivo con torneo “Hombre de Hierro”

Bajo el formato de “Hombre de Hierro”, el Club Norteño de Tiro Deportivo busca revitalizar la práctica de esta disciplina en la región transformando la percepción pública sobre el uso de armas de fuego, con un torneo que destacó la resistencia y técnica, reuniendo decenas de entusiastas con un alto enfoque en la seguridad y convivencia familiar por encima de la competencia.
Carlos Balderrama Armenta, presidente de este club de tiro deportivo, mencionó que, a diferencia de las competencias convencionales de 40 disparos, esta edición elevó el reto a 60 percusiones, poniendo a prueba la consistencia de los tiradores en las categorías de mini silueta o maxi silueta, con la intención de que se pulan las destrezas de los participantes y demostrar que el tiro deportivo requiere disciplina física y mental.
Mucha gente está acostumbrada a tirar una sola modalidad, por eso le llamamos ‘hombre de hierro’, porque estamos hablando de un poco más de resistencia. El evento normal es de 40 disparos, aquí en este caso lo estamos haciendo de 60 disparos, literalmente ese es el objetivo. Y llamar a la comunidad a que venga y se dé cuenta del protocolo que hacemos con el movimiento de las armas, mencionó Balderrama.
Para aquellos interesados en integrarse a esta comunidad, el proceso contiene una serie de requisitos legales y administrativos que garantizan la integridad del deporte, desde revisiones médicas y psicológicas hasta las acreditaciones proporcionadas por personal militar, además de las asesorías que ofrece el mismo club para transportar armas y que se realice siempre dentro del marco de la ley.
Lo que yo les recomiendo es que se acerquen a un campo de tiro. Tenemos una página en Facebook que se llama Club Norteño, ahí están la información y los contactos. Se acercan con nosotros, nosotros les damos toda la información que necesitan para acercarse y adquirir armas autorizadas, comentó.