Detienen a hombre por amenazas y resistencia a la autoridad en Nogales

Por amenazas de muerte y resistencia a particulares una persona que viajaba como copiloto a bordo de un vehículo fue detenido por las autoridades en el fraccionamiento La Mesa en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 17:00 horas que elementos de la Policía Municipal al encontrarse realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre la calle Bosque Seco del fraccionamiento La Mesa, observaron un Jeep Cherokee de color guinda que no traía su revalidación 2026 y contaba con un polarizado demasiado oscuro.
Al marcarle el alto, y abordar al conductor el acompañante comenzó a cuestionar a los agentes de manera agresiva sobre el motivo por el cual los habían detenido, explicándoles la situación.
Mismo que continuó con gritos e insultos a los oficiales a pesar de que le solicitaron en varias ocasiones que se tranquilizara, ante la actitud ofensiva se le hizo de su conocimiento que sería presentado ante el juez cívico por faltas a la autoridad.
Fue en ese momento que cuando iba a ser retenido opuso férrea resistencia cayendo al suelo junto con el oficial, hasta que finalmente, fue controlado el de nombre Miguel A. "N" de 38 años de edad, el cual se dijo continuó agresivo amenazando a los oficiales diciendo ya sabía quiénes eran y que al salir a van a valer.
Sobre esta situación los agentes informaron al Centro de Atención Temprana quien ordenó que fuera puesto a su disposición.