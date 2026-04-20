Detienen a hombre por amenazas y resistencia a la autoridad en Nogales

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El sujeto fue arrestado en el fraccionamiento La Mesa tras agredir verbalmente y oponerse a su detención durante una revisión policial

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/04/2026 04:20 PM.
En Nogales y editada el 20/04/2026 04:22 PM.