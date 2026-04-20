Dos agresiones dejan a menor y adulto lesionados en Nogales

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Un adolescente fue golpeado por desconocidos y un hombre atacado en su domicilio; ambos casos ya son investigados

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/04/2026 04:26 PM.
En Nogales y editada el 20/04/2026 04:31 PM.