Dos agresiones dejan a menor y adulto lesionados en Nogales

Un menor de 13 años residente de la colonia Lomas de Anza fue golpeado y lesionado por desconocidos en horas de la madrugada, mientras que otro residente de la colonia Las Torres fue sorprendido por un trio de sujetos que lo agredieron a golpes dentro de su domicilio.
El primer caso se registró a las 09:13 horas cuando elementos municipales se trasladaron al Hospital General Zona 5 del IMSS en la colonia Siglo XXI, donde reportaban a un menor lesionado a golpes.
En el lugar se entrevistaron con Rosario de 44 años, madre del adolescente de 13 años, quien les manifestó haber sido golpeado cerca del segundo Oxxo en la colonia Lomas de Anza aproximadamente a las 02:00 horas, desconociendo a los responsables.
Dijo que se trasladó al domicilio del padre del menor en la colonia Misión de Anza donde lo encontró con una venda en la cabeza y sin poder caminar, por lo que por sus propios medios lo trasladó al hospital donde fue diagnosticado con hematoma en la cabeza con sangrado activo, lesión en muñeca izquierda, aumento en volumen de rodilla izquierda y náuseas.
El menor quedó internado en espera de estudios complementarios.
En otro caso siendo las 03:17 horas agentes preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Torre Circular de la colonia Las Torres, donde se entrevistaron con Marco A. de 54 años, quien les manifestó que al encontrarse en su domicilio escuchó ruidos al exterior.
Dijo que al asomarse observó a tres personas del sexo masculino los cuales al verlo se abalanzaron en su contra comenzando a golpearlo con pies y manos para posteriormente retirarse, logrando identificar a uno de ellos como el de apodo “el Rata”.
Ante las lesiones fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana para su investigación.