Garantiza OOMAPAS abasto de agua para el verano en Nogales

Suministro suficiente para esta temporada de verano, aseguró se tendrá Leonardo Sandoval Mendoza, director del OOMAPAS, gracias a las inversiones de infraestructura y logística, realizadas por el organismo con el apoyo director del presidente municipal Juan Gim Nogales.
Esto fue anunciado por el director, en la conferencia de la Mesa del Agua e Infraestructura Social número 669, la cual fue encabezada por el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipolito Sedano Ruiz, en representación el alcalde, en donde el ingeniero Sandoval, explicó las mejores y trabajos realizados durante la última semana.
En este aspecto cabe mencionar que en lo que va del mes llevamos concluidas 176 acciones. Tenemos pendientes por resolver para esta semana 39 y con una eficiencia hasta la fecha del inicio del mes del 82% y un total de 80 acciones en esta última semana, siendo las más importantes 18 reparaciones de fuga en tubería, 38 reparaciones de fuga en toma y 24 de varios, indicó Sandoval.
Reiteró que las inversiones estratégicas en infraestructura permitirán que esta temporada de altas temperaturas, se mantenga el suministro necesario para los hogares de la frontera, y si bien se tiene contemplado un incremento en la demanda, la solides de lo instalado podrá sostener este flujo necesario.
Para este año estamos preparados mucho más que el año pasado, con toda la confianza del mundo lo puedo expresar. Estamos preparados, hemos rehabilitado bastantes tuberías, en lo que es el año pasado rehabilitamos alrededor de tres kilómetros y medio de líneas de conducción, repusimos alrededor de cuarenta equipos, manifestó.