Garantiza OOMAPAS abasto de agua para el verano en Nogales

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Autoridades destacan avances en infraestructura y eficiencia operativa para enfrentar la alta demanda durante la temporada de calor

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 20/04/2026 04:58 PM.
En Nogales y editada el 20/04/2026 05:02 PM.