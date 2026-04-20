Imputan por tentativa de homicidio a “machetero” que atacó a policías en Nogales

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El agresor enfrentará cargos por intentar privar de la vida a tres agentes; permanecerá en prisión preventiva mientras se define su situación legal

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 20/04/2026 12:30 PM.
En Nogales y editada el 20/04/2026 12:32 PM.