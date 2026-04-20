Imputan por tentativa de homicidio a “machetero” que atacó a policías en Nogales

El hombre que agredió, portando un machete, a elementos de la Policía Municipal de esta frontera de Nogales tras protagonizar un caso de violencia familiar fue finalmente imputado por el delito de tentativa de homicidio en contra de tres elementos.
Se informó que en la audiencia de control de detención, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación por el delito de tentativa de homicidio en número de tres, todos elementos de la Policía Municipal, por hechos suscitados el pasado 14 de abril.
De acuerdo con las investigaciones, el imputado Alberto S. “N”, de 41 años, originario de esta frontera de Nogales, se encontraba en el cruce de las calles Alejandro Silva y Mariano Escobedo, en la colonia Centro, cuando fue intervenido por agentes municipales al portar un machete y encontrarse bajo los influjos de una sustancia.
Las indagatorias establecen que, lejos de acatar las indicaciones de entregar un machete, el imputado amenazó a los oficiales y lanzó múltiples estocadas dirigidas a zonas vitales, evidenciando actos de ejecución encaminados a privarlos de la vida.
Ante el riesgo inminente, los agentes repelieron la agresión utilizando sus armas de cargo de manera proporcional, logrando neutralizar al agresor, lo que permitió su aseguramiento sin que se consumara el resultado letal.
Durante la audiencia, la representación social solicitó la vinculación a proceso, a la cual el imputado y su defensa se acogieron al término constitucional para su resolución; en tanto, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reitera su compromiso de actuar con firmeza ante agresiones contra cuerpos de seguridad y garantizar la protección de la vida e integridad de la ciudadanía.
Cabe mencionar que en esta acción al menos dos agentes resultaron con lesiones por esquirlas de proyectil de arma de fuego, situación que no ha sido explicada por las autoridades.