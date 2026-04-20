Localizan a dos personas sin vida en distintos hechos en Nogales

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Un hombre fue hallado en la vía pública y una mujer en su domicilio; autoridades investigan las causas de ambos decesos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/04/2026 12:15 PM.
En Nogales y editada el 20/04/2026 12:26 PM.