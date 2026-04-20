Localizan a dos personas sin vida en distintos hechos en Nogales

Un hombre fue localizado sin vida tendido en la vía pública; las autoridades desconocen el motivo del deceso. En otro caso, una mujer fue localizada sin signos vitales al interior de su domicilio en la colonia Diana Laura Riojas en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial, fue a las 16:47 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados para que se trasladaran a la calle Ruiz Cortines donde se encuentra la plaza Garbancera, ya que reportaban a una persona inconsciente sobre la calle.
En el lugar observaron a una persona aparentemente de la tercera edad con chaleco “reflectivo” que estaba siendo atendida por paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales ni lesiones visibles.
Procedieron a dar aviso al departamento de Servicios Periciales, quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.
La joven les informó que momentos antes fue alertada de que su mamá se estaba “pasando”, por lo que al llegar al domicilio la encontró inconsciente; arribaron los paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.
Ante lo sucedido, procedieron a dar aviso al departamento de Servicios Periciales, quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.