Mujer da a luz a bebé sin vida en Nogales; investigan condiciones del caso

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Autoridades atendieron un parto fortuito en la colonia Altamira; la mujer, con ocho meses de gestación, fue trasladada a un hospital

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/04/2026 04:24 PM.
En Nogales y editada el 20/04/2026 04:26 PM.