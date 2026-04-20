Mujer da a luz a bebé sin vida en Nogales; investigan condiciones del caso

Una mujer consumidora de fentanilo con ocho meses de gestación parió a su hijo sin vida al encontrarse en un domicilio de la colonia Altamira en Nogales, Sonora.
El reporte de seguridad pública detalla que siendo las 00:26 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados para que se trasladaran a la calle Palma de la colonia en mención, donde reportaban un parto sorpresivo, con un recién nacido sin signos vitales.
En el lugar los agentes se entrevistaron con Margarita de 21 años, quien manifestó tener 2 días viviendo con una amiga y que aproximadamente a las 22:00 horas comenzó a tener dolores en el vientre ya que contaba con 8 meses de gestación.
Dijo que después de bañarse se recostó y siendo a las 00:20 horas expulsó el producto aparentemente sin signos vitales, por lo que fue trasladada al hospital IMSS Bienestar donde fue diagnosticado el parto fortuito de feto sin vida.
Según el reporte de las autoridades la mujer dijo en su entrevista que es consumidora de la droga conocida como fentanilo. Sobre el caso se informó al Centro de Atención Temprana de la FGJE de Sonora para su investigación y seguimiento.