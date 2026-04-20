Nogales se posiciona en los eSports con torneo internacional “Best of the West IV”

Con una bolsa de premios de 70 mil pesos y la presencia de figuras del gaming de talla mundial, el gimnasio “Sangre Molina” se convirtió durante el fin de semana en el epicentro de la competencia electrónica más importante del mundo con “Best of the West IV: Meteor Crash”, evento que en su cuarta edición reafirmó su posición como el torneo de videojuegos más importante de Sonora, logrando reunir a talentos internacionales en una competencia de estrategia digital.
Como parte de la organización, Manuel Mota destacó la evolución de este proyecto que ofreció algo especial para Nogales, con referentes globales como Sparg0 y MKLeo, ya que el torneo elevó el nivel competitivo en juegos como Super Smash Bros, Street Fighter 6 y King of Fighters 2002, mientras proyectó a la ciudad como un destino clave para los eSports a nivel internacional.
Para mí siempre es un orgullo el poder tener esto para Nogales, el poder hacer algo especial para todos nosotros. Obviamente, muchas gracias a todas las personas involucradas por parte del gobierno, de cualquier tipo de ayuda que nos han dado. El torneo no sería posible sin ustedes, así que muchas gracias absolutamente a todos y cada uno de ustedes. Y pues nada, solo esperemos que todos podamos tener un gran fin de semana, comentó Manuel Cota.
Por su parte, el director del Instituto Municipal del Deporte, Marco Alonso Martínez Rodríguez, resaltó que la frontera de Nogales no tiene límites cuando se trata de disciplinas globales, y comparó la relevancia del evento con la de encuentros de selecciones nacionales de futbol o basquetbol. Además, mencionó que los gamers son ahora una parte esencial de la comunidad deportiva que el municipio arropa y fortalece con espacios de primer nivel.
Los gamers, smash y otros deportes eSports o eGames, entertainment games, pues son bien recibidos. Así como el gimnasio ha tenido aquí a la selección de Estados Unidos y de México de voleibol, ha tenido a la selección de Smash Brothers. Entonces me siento muy contento de colaborar, indicó Martínez.