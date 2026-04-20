Nogales se posiciona en los eSports con torneo internacional “Best of the West IV”

...

El evento reunió a figuras mundiales del gaming y ofreció una bolsa de 70 mil pesos, consolidando a la ciudad como sede clave de competencias digitales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 20/04/2026 12:49 PM.
En Nogales y editada el 20/04/2026 12:52 PM.