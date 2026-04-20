Presenta Manríquez Bicultural Institute su nueva oferta educativa

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El plantel abrió sus puertas para mostrar innovaciones tecnológicas y académicas, con enfoque bilingüe y uso de herramientas digitales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 20/04/2026 12:36 PM.
En Nogales y editada el 20/04/2026 12:39 PM.