Presenta Manríquez Bicultural Institute su nueva oferta educativa

Con el propósito de transformar la experiencia de enseñanza en la región, el Manríquez Bicultural Institute realizó el evento “Manríquez Unboxing”, una jornada de puertas abiertas donde presentó su renovada oferta académica y tecnológica para el próximo ciclo escolar.
Mario Villela, titular del departamento de Información y Marketing de la institución, explicó que este encuentro permitió a las familias conocer de primera mano las innovaciones que ya son una realidad en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. La propuesta educativa se centra en la modernidad, con el apoyo de laboratorios de robótica, ciencias y el uso de iPads con aplicaciones diseñadas específicamente para el aprendizaje.
Nos dio muchísimo gusto recibir a tantísimas familias, por supuesto externas, pero también internas, para realizar un recorrido por todo lo nuevo que estaremos ofertando en el próximo ciclo escolar. Que esto ya no son sueños, ya no son planes, ya son cosas que se están realizando y, como lo pueden ver a través de las imágenes, es algo que ya se estará replicando para todos nuestros niveles educativos, manifestó.
La evolución del centro educativo, antes conocido como Instituto Bicultural “Julieta E. Manríquez”, cuenta con el respaldo de un legado de 27 años; durante este tiempo, la institución acumuló éxitos notables, entre los que destacan primeros lugares en olimpiadas del conocimiento y de matemáticas, así como reconocimientos internacionales en robótica y triunfos deportivos nacionales en la disciplina de porristas, así como generaciones de profesionistas de éxito.
La directiva del plantel extendió una invitación a la comunidad nogalense para que visite las instalaciones ubicadas en la colonia El Greco, donde las familias interesadas pueden acudir de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 16:00 horas para recibir información personalizada sobre el proceso de inscripción, sin compromiso alguno, o comunicarse al teléfono 631-319-1928 para agendar una cita.