Rescatan bomberos a perrito atrapado en cerro de Nogales

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El animal permaneció varado por horas en la colonia Las Acacias hasta ser auxiliado con equipo especializado por elementos de rescate

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 20/04/2026 03:33 PM.
En Nogales y editada el 20/04/2026 03:40 PM.