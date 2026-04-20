Rescatan bomberos a perrito atrapado en cerro de Nogales

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Nogales, Gustavo L. Manríquez, lograron el rescate de un can que se mantuvo atrapado por horas en la falda de un cerro ubicado en la colonia Las Acacias en Nogales, Sonora.
Fueron residentes de dicho sector quienes informaron al 911 sobre la presencia de un perrito que cayó hacia un cerro, quedando atrapado a la mitad, de donde ya no le fue posible salir y ponerse a salvo.
Bomberos de Nogales atendieron el llamado y se trasladaron al lugar, donde, utilizando una escalera telescópica, lograron alcanzar al animalito, poniéndolo a salvo.
El hecho generó reconocimiento entre vecinos y ciudadanos, quienes destacaron el espíritu humanista de los bomberos, no solo en la atención de emergencias, sino también en la protección y rescate de animales.