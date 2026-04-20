Rescatan a mujer privada de la libertad por su pareja en Nogales

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La víctima fue auxiliada por policías tras pedir ayuda desde su vivienda; el agresor fue detenido por amenazas y violencia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/04/2026 04:02 PM.
En Nogales y editada el 20/04/2026 04:18 PM.