Rescatan a mujer privada de la libertad por su pareja en Nogales

Agentes de la Policía Municipal lograron el rescate de una mujer residente de la colonia Lomas del Sol donde fue privada de su libertad por su pareja quien se tornó violento luego de encontrarle mensajes en su teléfono celular.
Este hecho violento fue registrado a las 01:37 horas cuando elementos preventivos que atendieron el llamado en un domicilio de este sector, al llegar escucharon desde el exterior del domicilio a una mujer que gritaba desde el interior ya déjame en paz, déjame salir y pedía ayuda.
Mediante comandos de voz los agentes le solicitaron que abrieran la puerta, contando que no podía ya que su pareja no se lo permitía, informando que podían ingresar por la puerta posterior.
Por lo que una vez en el interior de la vivienda los oficiales procedieron a la detención de Sergio "N" de 40 años de edad, entrevistándose con la reportante de quien se omiten sus generales, la cual les informó que aproximadamente a las 01:00 horas comenzó a tener problemas con su pareja por celos, quien le reclamaba unos mensajes que le habían mandado, comenzando a comportarse agresivo.
Ella optó por encerrarse en la recámara, arribando su pareja intentando ingresar mientras la amenazaba de muerte, por lo que le pidió a su vecina que diera aviso al 911 ya que se sentía en peligro, ante lo sucedido procedieron a leerle sus derechos como víctima de delito, dando aviso de lo anterior al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que fuera puesto a su disposición.