Urgen espacio para resguardar ganado que deambula en calles de Nogales

Es necesario que el Ayuntamiento de Nogales cuente con un lugar adaptado especialmente para el resguardar del ganado que vaga por calles de los diferentes sectores de esta ciudad.
El Secretario del Ayuntamiento Hipólito Sedano Ruiz señaló explicó que cualquier persona que resulte con afectaciones por estos animales debe de interponer su denuncia ante las autoridades correspondientes.
Durante el pasado fin de semana residentes de diferentes sectores de la frontera documentaron en vídeos que circulan en rede sociales la presencia de ganado por las calles del sector Las Acacias donde vecinos tuvieron que quitarle de la cabeza de una vaca un vote que se le quedó atorado.
Al igual que un caballo cabalgando sobre el periférico Oriente el cual horas después fue localizado sin vida tendido en la banqueta en calles de la colonia Benito Juárez.
Ante estas y otras situaciones que se han suscitado en los últimos años la ciudadanía se expresa en redes la falta de interés por parte de los ganaderos de la ciudad para resolver este problema. Mientras tanto Sedano Ruiz, aseguró que han tenido reuniones con el sector ganadero para buscar soluciones.
Hemos estado trabajando con la Secretaría de Agricultura con la titular de esta dependencia y los mismos ganaderos en el sentido de llevar a cabo unas acciones de vigilación en los espacios donde las cercas y mayas limitantes a diferentes calles como lo es el periférico oriente se encuentran dañados que han sido cortados en muchas ocasiones de manera deliberada y que esto permite que el ganado salga a las calles y circule por las mismas, dijo.
Se está trabajando en este caso con la Asociación Ganadera con el propósito de tener una condición para poder trasladar y poder resguardar este ganado porque no tenemos las condiciones como municipio de un espacio específico para poderlos resguardar, señaló.
Se está trabajando en este caso con la Asociación Ganadera con el propósito de tener una condición para poder trasladar y poder resguardar este ganado porque no tenemos las condiciones como municipio de un espacio específico para poderlos resguardar, señaló.
Ya está establecido también la ley de ingresos y presupuesto contempló ya la sanción correspondiente y habremos de tener acciones muy específicas en esta materia en los próximos días, aseguró.
Es presentar la denuncia correspondiente para tomar acción y llevar acabo el procedimiento que corresponda, por ejemplo, si corresponde a una condición de una infracción administrativa corresponde al Ayuntamiento y de ser de otra índole corresponde a la fiscalía, concluyó.