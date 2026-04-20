Urgen espacio para resguardar ganado que deambula en calles de Nogales

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Autoridades reconocen la falta de un corral municipal y trabajan con ganaderos para atender riesgos y sancionar omisiones

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 20/04/2026 04:33 PM.
En Nogales y editada el 20/04/2026 04:36 PM.