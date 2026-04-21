Acceso en abandono pone en riesgo a alumnos de primaria en Nogales

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Padres y docentes denuncian que la calle Los Quiches se vuelve intransitable en lluvias, afectando a 163 estudiantes de la escuela “Club de Leones”

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/04/2026 11:02 AM.
En Nogales y editada el 21/04/2026 11:26 AM.