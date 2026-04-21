Acceso en abandono pone en riesgo a alumnos de primaria en Nogales

Mientras el interior del plantel se llenaba de risas y colores por el festejo del Día del Niño, afuera la realidad golpea con la dureza de la tierra y el abandono. El acceso a la Escuela Primaria “Club de Leones”, en el corazón vulnerable de la periferia de la colonia Colosio, no es solo una calle sin pavimentar; es una barrera que segrega y pone en riesgo a 163 niños nogalenses y a sus familias.
El director del plantel, Eduardo Robles Moroyoqui, alzó la voz con una mezcla de urgencia, al señalar que el foco del conflicto es la calle Los Quiches; lo que para muchos funcionarios son solo planos y presupuestos, para los padres de familia, en su mayoría trabajadores de maquiladora, y para los docentes, es un peligro latente.
Cuando llueve, la escuela se convierte en una isla, no hay entrada, no hay salida, y el riesgo de un accidente por la orografía del terreno es una preocupación con la que vivimos a diario, sentenció el directivo, premisa con la que han batallado ya por 16 años desde la fundación del plantel.
Expuso que, es imperativo que el tema sea encauzado en las partidas presupuestales inmediatas, al aducir que la educación integral de la que tanto se habla en los discursos no puede existir si los niños no tienen un camino digno y seguro para llegar a su salón de clases.
La comunidad ya hizo su parte al mantener vivo el plantel por 16 años, ahora le toca al gobierno demostrar que, para ellos, los niños de la periferia no son ciudadanos de segunda y la solución no puede esperar a otra temporada de lluvias.
La comunidad educativa espera que esta solicitud sea atendida a la brevedad, pues la pavimentación de la calle Los Quiches es vital para garantizar un entorno seguro y digno para el desarrollo académico de los menores en este sector de Nogales.