Banco de Alimentos de Nogales impulsa talleres para transformar la salud familiar

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La institución refuerza su labor social al promover educación nutricional y hábitos saludables como base del bienestar comunitario

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 21/04/2026 04:30 PM.
En Nogales y editada el 21/04/2026 04:32 PM.