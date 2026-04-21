Celebran el Día Mundial del Arte con jornada de pintura en Nogales

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IMFOCULTA reunió a familias en la Plaza Félix Peñaloza para promover la creatividad, la convivencia y el acceso a la cultura

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/04/2026 10:56 AM.
En Nogales y editada el 21/04/2026 11:02 AM.