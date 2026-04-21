Celebran el Día Mundial del Arte con jornada de pintura en Nogales

En el marco del Día Mundial del Arte, el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (IMFOCULTA) realizó una jornada de pintura abierta al público en la Plaza Félix Peñaloza, donde participaron niñas, niños, jóvenes y personas adultas, en una actividad orientada a fortalecer la expresión artística y la convivencia familiar.
La jornada fue organizada por los maestros José Luis “Kiko” García, Iván Herrera Letraz, Luis Enrique Gómez, Omar Pérez y Carlos Cabrera Cox, quienes, como parte de esta tradición, convocaron a la comunidad nogalense a conmemorar esta fecha a través del arte y la creatividad.
El director de IMFOCULTA, Nadir Altair del Cid González, destacó que estas actividades forman parte del compromiso permanente por acercar la cultura a la ciudadanía y generar espacios accesibles para el desarrollo artístico.
En IMFOCULTA seguimos trabajando para que el arte esté al alcance de todas y todos, porque la cultura también transforma, une a las familias y fortalece nuestra identidad como comunidad, expresó.
Queremos que niñas, niños, jóvenes y adultos encuentren en el arte un espacio de expresión, convivencia y formación; por eso seguiremos impulsando actividades que acerquen la cultura a cada rincón de nuestra ciudad, añadió Nadir Altair del Cid González.