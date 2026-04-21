Continúa paro en Universidad de Sonora; afecta campus Nogales

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La institución pidió al sindicato priorizar a los estudiantes, mientras persiste la suspensión de actividades académicas y administrativas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 21/04/2026 04:37 PM.
En Nogales y editada el 21/04/2026 04:40 PM.