Continúa paro en Universidad de Sonora; afecta campus Nogales

La Universidad de Sonora informó este lunes que, pese al diálogo constante sostenido con el Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEUS), la organización gremial ha determinado continuar con la suspensión de actividades en todos sus planteles, incluido el campus Nogales.
A través de un boletín oficial, la institución lamentó que las instalaciones permanezcan sin ser entregadas, lo que mantiene paralizadas las funciones académicas y administrativas esenciales para la comunidad universitaria en la frontera y el resto del estado.
Desde la propuesta institucional y límites financieros, la administración universitaria detalló que la propuesta actual contempla un esquema de incremento salarial diferenciado; mejoras en diversas prestaciones solicitadas por el sindicato y un esfuerzo financiero conjunto entre la Universidad, el Gobierno del Estado y la Federación.
La Unison enfatizó que este ofrecimiento representa el “máximo esfuerzo posible” y se ha construido bajo estrictos criterios de responsabilidad financiera, apegándose a la política salarial nacional vigente.
Aunque la autoridad universitaria reconoció como justas las demandas del STEUS, hizo un llamado urgente a los trabajadores para anteponer el interés superior de los estudiantes.
La prolongación de la situación actual a nadie beneficia, afecta de manera directa a miles de estudiantes y compromete el cumplimiento de las funciones sustantivas de la Institución, señaló la Universidad en su comunicado.