Controlan derrame de aguas negras en Lomas de Nogales

Personal de Oomapas aseguraron que el derrame de aguas negras sobre el bulevar Ignacio Alatorre en la colonia Lomas de Nogales fue controlado, e informaron que los trabajos del subcolector San Carlos continuaran por al menos dos días más por tratarse de una reparación mayor.
El ingeniero encargado de la obra y del Alcantarillado de Nogales, Leopoldo Martínez, explicó que hay dos colectores que corren por dicho bulevar, el principal que es el de la Ruiz Cortines y el subcolector adyacente de San Carlos que es precisamente el que está colapsado.
Recalcó que al momento está controlada la situación respecto al derrame de aguas negras, pero la línea del subcolector continúa colapsada por lo que se requieren trabajos de excavación profunda en el lugar hasta dar con la línea para su reparación.
Dijo que estiman cambiar aproximadamente 10 metros de tubería con un diámetro de 24 pulgadas, trabajos que representan solo una reparación provisional ya que a futuro estos colectores son parte de un proyecto de rehabilitación integral y modernización para el mejor funcionamiento del drenaje de ese punto de la ciudad.
Directivos de Oomapas dieron a conocer a la población en general que los trabajos en la zona se prolongaran al menos dos días más por lo que piden su comprensión y los exhortan a tomar medidas de precaución al conducir por dicha rúa.
Señalaron que para esta compostura se tomaron todas las medidas de seguridad correspondientes con el personal capacitado, la infraestructura y el equipo adecuado, aseguraron que se llevaron a cabo labores de cloración en el lugar por el derrame de las aguas negras en la zona.