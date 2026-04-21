Controlan derrame de aguas negras en Lomas de Nogales

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OOMAPAS informó que la fuga fue contenida, pero los trabajos de reparación del subcolector continuarán al menos dos días más

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 21/04/2026 04:15 PM.
En Nogales y editada el 21/04/2026 04:20 PM.