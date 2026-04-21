Detienen a dos adolescentes por agresión con armas en la Flores Magón

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Los menores fueron señalados de atacar a un adulto y a otro joven; uno intentó huir al momento de su detención

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/04/2026 04:02 PM.
En Nogales y editada el 21/04/2026 04:08 PM.