Detienen a dos adolescentes por agresión con armas en la Flores Magón

Un par de adolescentes señalados de agredir a una persona mayor y a otro menor en la colonia Flores Magón fueron detenidos por la Policía Preventiva y Tránsito Municipal en horas de la noche del pasado lunes.
El reporte de seguridad pública detalla que siendo las 22:07 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia para que se trasladaran a la calle Sofía Bretón de la colonia señalada donde reportaban a una persona lesionada a golpes.
En el lugar se entrevistaron con Samuel R. de 51 años, el cual les manifestó que, al encontrarse en su patio, llegaron varios jóvenes tres hombres y una mujer, los cuales portaban dos de ellos machetes en sus manos y un arma larga, ignorando que tipo.
Dijo que los tres comenzaron a reclamarle por un teléfono celular, y él les contestó que no lo tenía, comenzando a agredirlo lanzándole piedras, logrando ser impactado en una de sus piernas, por lo que decidió llamar al 911 y pedir ayuda huyendo los agresores del lugar.
Mientras el afectado explicaba a los oficiales lo sucedido pasó por dicha calle un vehículo sedán de la marca Nissan de color dorado que era manejado por los agresores, el cual fue señalado por el afectado, por lo que los agentes detuvieron el vehículo.
Fue al momento de querer abordar al conductor que el copiloto abrió la puerta e intentó huir, pero fue asegurado en el acto, para posteriormente detener al conductor, ambos de 16 años de quienes se omiten sus generales, siendo reconocidos por la víctima como dos de sus agresores.
Cuando los agentes realizaban la detención se acercó al sitio una tercera persona quien les manifestó que esos mismos jóvenes retenidos, lo agredieron en la madrugada por la calle Torre Circular de la colonia las Torres y que ya existe una denuncia previa en su contra.
Por tal motivo ambos menores fueron trasladados al Centro de Atención Temprana con detenido, donde se ordenó ambos fueran puestos a su disposición de las autoridades competentes y que el vehículo Nissan Máxima modelo 2004 de color dorado fuera remolcado a los patios del corralón del C5.